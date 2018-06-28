METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI: İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BUGÜN DE DEVAM EDECEK
Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere birçok şehri etkisi altına alan sağanak yağmurun devam edeceğini duyurdu. İstanbul'da bugün yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji İstanbul ve Türkiye'nin birçok şehrini etkisi altına alan sağanak yağmurun bugün de devam edeceğini, İstanbul'a yeniden yerel olarak kuvvetli sağanak yağış geldiğini duyurdu.
İSTANBUL'DA ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken, İzmir'de de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE VE ÇANAKKALE ÇEVRESİ AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞLI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Muğla, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
BATI KESİMLERDE SICAKLIKLAR AZALACAK
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
ANİ SEL BASKINI VE DOLU UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: haberinburada
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