Meteoroloji bir saat arayla İstanbul için bir yağış uyarısı daha yaptı. Uyarıda yağışın artarak devam edeceği vurgulandı.

METEOROLOJİ'DEN İKİNCİ UYARI

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Dolu yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar araçlarını getirdikleri kilimler ve naylonla örtmeye çalıştı. Araçlarını örtmek için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AKOM DA YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE UYARDI

AKOM'dan yapılan son uyarıda da, "Bir saat içerisinde kuvvetli yağış geçişinin boğaz çevresi ile Anadolu yakasında ağırlıklı olarak etkili olması bekleniyor. Yağışın yerel olarak kısa sureli dolu seklinde etkili olma ihtimali vardir." denildi.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Dolu yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar araçlarını getirdikleri kilimler ve naylonla örtmeye çalıştı. Araçlarını örtmek için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: haberinburada