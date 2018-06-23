METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi için yağış uyarısında bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Kayseri dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI DA DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın kuzey ve batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bugün öğleden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 32
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 36
Kaynak: haberinburada
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