METEOROLOJİDEN ANKARA'YA YENİ SEL UYARISI!
Güne selle başlayan Ankara'ya meteorolojiden bir uyarı daha geldi. Ankara'da 3 saat boyunca kuvvetli yağış bekleniyor.
3 SAAT BOYUNCA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle:
Ankara radarından alınan son bilgilere göre, önümüzdeki 3 saat boyunca güney kesimlerinden başlayarak Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kaynak: haberinburada
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