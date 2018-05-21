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Meteoroloji'den Ankara için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI! BU SAATLERE DİKKAT

Ankara'da yaşanan sel hayatı olumsuz yönde etkilerken meteoroloji bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 10:00
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Başkent Ankara'da dün öğleden sonra yağan yağmur ve dolu hayatı adeta durma noktasına getirdi. Onlarca vatandaş mağdur oldu, iş yerleri ve evler sel altında kaldı. Meteoroloji'den Ankara için önemli bir uyarı daha geldi.

SEL BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu Ankara'yı vurdu. Yollar, araçlar sular altında kaldı. Ankara'da bir anda başlayan şiddetli yağış, yerini doluya bıraktı. Geçtiğimiz hafta selin esir aldığı Mamak'ta yine aynı sahneler oluştu. Aracıyla dışarı çıkan vatandaşlar selin ortasında kaldı. Yağışın sebep olduğu sel kimi yerlerde araç boyunu geçti. Bazı dükkanlar da su altında kaldı, vatandaşlar dükkanlarını boşaltmak için çabaladı.

Özellikle Kızılay civarında da yağışlar çok etkili oldu. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında bulunan Akay Alt Geçidi'nde bir yolcu otobüsü mahsur kaldı. Suyun neredeyse insan boyuna ulaştığı alt geçitte itfaiye ekiplerince merdiven kuruldu. Otobüste mahsur kalan yolcular teker teker merdivenle geçidin duvarından yukarı tahliye edildi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Genç bir kızın merdivenden çıkarken itfaiye ekiplerinin "Aşağı bakma. Korkmana gerek yok, merdiven sağlam" diyerek yardımcı olduğu görüldü.

ANKARA İÇİN YENİ UYARI

Ankara'da bugün hava bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabahilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi beklenmektedir.

SON HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt'un doğusu ve Artvinçevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt'un doğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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