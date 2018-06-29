Yaklaşık bir haftadır İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların bugün de devam edeceğini duyuran Meteoroloji, yağışların Pazar günü kenti terk edeceğini duyurdu.

Meteoroloji'den İstanbul için önemli bir uyarı daha geldi. Gece boyunca devam eden yağışlardan sonra yeni saat verildi. İstanbul'da bugün hava durumu parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA, KIYI EGE VE KARADENİZ KIYILARI YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir'in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeydoğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

İstanbul'da bugün sağanak yağış saat 09.00 itibariyle başlayıp, saat 15.00'a kadar devam edecek.

YAĞIŞLAR İSTANBUL'U PAZAR GÜNÜ TERK EDECEK

İstanbul'daki sağanak yağış Pazar gününden sonra son bulacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 30

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: haberinburada