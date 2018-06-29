METEOROLOJİ YAĞIŞLAR KONUSUNDA GÜN VERİP UYARDI!
Yaklaşık bir haftadır İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların bugün de devam edeceğini duyuran Meteoroloji, yağışların Pazar günü kenti terk edeceğini duyurdu.
Meteoroloji'den İstanbul için önemli bir uyarı daha geldi. Gece boyunca devam eden yağışlardan sonra yeni saat verildi. İstanbul'da bugün hava durumu parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA, KIYI EGE VE KARADENİZ KIYILARI YAĞIŞLI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir'in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeydoğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
İstanbul'da bugün sağanak yağış saat 09.00 itibariyle başlayıp, saat 15.00'a kadar devam edecek.
YAĞIŞLAR İSTANBUL'U PAZAR GÜNÜ TERK EDECEK
İstanbul'daki sağanak yağış Pazar gününden sonra son bulacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 30
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
Kaynak: haberinburada
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