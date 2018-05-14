Acun'dan 37 Milyonluk Satış! Şeyma'nın Hoşuna Gitmeyebilir
İnce, Toplumu Barıştıracağım Deyip Ezber Bozdu!
Dünyada Yılın Lideri Ödülünü İlk Kez Bir Türk Aldı
82 Yıllık Takım Trump'ın Onuruna İsmini Değiştirdi!
Türk Siriye Mahkemeden Kötü Haber! Apple'ı Haklı Buldu
Manchester City'nin Yıldızı, 2025'e Kadar İmzayı Attı
İyi Parti Lideri Meral Akşener: 100 Bin İmza 6 Saatte Toplandı
Londra'da Konuşan Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Karar Talihsizlik, Reddediyoruz!
Ölen Kaplumbağaya Otopsi Yaptılar, Midesinden Plastik Oyuncaklar Çıktı
Kudüs'te Gergin Bekleyiş Sürerken Gazze Karıştı: 1 Filistinli Öldü
6 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Babasına Bu Fotoğrafı Gönderdiler
Havalimanındaki Uçak Kazasının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!
Kalçasıyla İlgili Merak Edilen Gerçeği Canlı Yayında İtiraf Etti
Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu

Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı: Alışın!

METEOROLOJİ UZMANINDAN KORKUTAN UYARI: ALIŞIN!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sel uyarısında bulunarak "Artık bunlara alışacağız. Normal yağışlar azalacak. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım" dedi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!(7/10)3

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sel ve su baskınlarına neden olan yağışlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Bu yağışların normali yok mu diye soruyorlar. Sel, dolu, taşkından bıktık diyorlar. Artık bunlara alışacağız. Normal yağışlar azalacak. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

YURDUN GÜNEY, İÇ VE DOĞU KESİMİ SAĞANAK YAĞIŞLI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ARTACAK RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla kuzey kesimler ile Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Uzmanından  Korkutan  Uyarı  Alışın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER