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Meteoroloji Uyardı! Yurt Genelinde Hafta Sonu Yağış Bekleniyor
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Meteoroloji Uyardı! Yurt Genelinde Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

METEOROLOJİ UYARDI! YURT GENELİNDE HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hafta sonu boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta yağış hakim olacak.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı! Yurt Genelinde Hafta Sonu Yağış Bekleniyor(5/10)1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmini verilerine göre ülke genelinde yoğun yağış bekleniyor. Yağışların haftasonu etkisini arttırmas bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm ülke genelinin günlerce yağış alacağı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya'nın güney kesimleri, Konya, Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ ÖNÜMÜZDEKİ BİR HAFTA İÇİN UYARDI

Yayınlanan uyarı şu şekilde; Yurdumuzun doğu bölgelerinde önümüzdeki 1 hafta boyunca her gün genellikle öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) Cuma (25.05.2018) gününe kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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