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Meteoroloji uyardı! Şemsiyeleri çıkartın yağışlar geri dönüyor

METEOROLOJİ UYARDI! ŞEMSİYELERİ ÇIKARTIN YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlerine göre, 18 ve 19 Mayıs'ta Marmara'nın doğusu ve batısında, sağanak yağış görülecek.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı! Şemsiyeleri Çıkartın Yağışlar Geri Dönüyor(9/10)5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 18 Mayıs Cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor.

YURDUN GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma ve Cumartesi günleri yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YURT GENELİNDE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu kesimlerde yer yer doğu ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 31

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve kısa süreli yerel sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Şemsiyeleri  Çıkartın  Yağışlar  Geri  Dönüyor    haber

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