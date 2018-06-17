Domuzların Saldırısına Uğrayan Pitbullu Askerler Kurtardı
Türkiye'de Bir İlk! Kentsel Dönüşüm Mezarlığa Da Sıçradı
Portekizli Ronaldo, Gol Sevincinde Messi'ye Gönderme Yapmış
Öldü Sandığı Babasını E-Devlet Sayesinde Buldu, Babasına Dava Açtı
Köpek Besleyen Erdoğan'ın Hassasiyeti Alkış Topladı
İstanbul'da Adeta Gök Delindi! Şiddetli Yağış 3 Saat Boyunca Devam Edecek
Yunanistan Ve Makedonya Arasında Tarihi Anlaşma! İsim Sorunu Çözüldü
Metroda Durağında Jiletle Bacaklarını Tıraş Eden Kadın Pes Dedirtti!
Müzisyen Gencin, Kariyerini Engelleyen Kız Arkadaşından '350 Bin Dolarlık' Tazminat İntikamı
Yargıtay'dan Emsal Karar! Kocasının İşini Aşağıladı, Kusurlu Bulundu
Burak Yılmaz'ın Fiyatı Belli Oldu! Sudan Ucuz
Gemi Kazasında Yıkılan Tarihi Yalıya Türk Usulü Çözüm!
Trafik Kazası Sonrası Çıkan Arbedede Polis Memuruna Tokat Attılar
Fenerbahçe, Fabian Balbuena'yı Gözüne Kestirdi
Gaziantep'te Özel Hastanede Yangın! Dumandan Etkilenen 2 Hasta Can Verdi
Çok Az Kişi Biliyor! İşte Babalar Günü'nün Yürek Burkan Hikayesi
Mehmetçik Adım Adım Kandil'e İlerliyor! 39 Kilometre Kaldı
4 Ayda Biriktirdikleri 1 Dakikada Ellerinden Uçup Gitti
Bakan'dan İddialı Yerli Otomobil Çıkışı: Milyon Sipariş Alırız
Nagatomo'nun Galatasaray Görüşmelerinden Haberi Yok

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış öğle saatlerine kadar sürecek

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağını duyurdu.

Tarih : 17 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Öğle Saatlerine Kadar Sürecek(5/10)1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi. İstanbul'da yağışların bugün saat 12.00'ye kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (15-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.

ÜLKE GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya, Zonguldak ve Düzce, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI KUZEY KESİMLERDE 2-4 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 28

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 34

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Sağanak  Yağış  Öğle  Saatlerine  Kadar  Sürecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER