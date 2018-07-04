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Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

METEOROLOJİ UYARDI! KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

Meteoroloji, bu hafta boyunca Ege ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 00:40
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Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin ön görüldüğü bildirildi. Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için uyarılar geldi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği ve sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.

SICAKLIKLAR HAFTA BOYUNCA ARTACAK

Bu hafta boyunca hava sıcaklarının İzmir'de 37, Aydın'da 41, Manisa'da 39, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi.

YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de şimdiye kadar temmuzda görülen ortalama en yüksek sıcaklıkla yarından itibaren 5 gün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Kavurucu  Sıcaklar  Geliyor    haber

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