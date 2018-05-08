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Meteoroloji müjdeyi verdi! Hafta sonuna hava iyi!

METEOROLOJİ MÜJDEYİ VERDİ! HAFTA SONUNA HAVA İYİ!

Meteoroloji, tüm yurtta etkisini sürdüren yağışların hafta sonu Batı Marmara ve İstanbul'un doğusunu kapsayan bölgede kesileceğini duyurdu.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Meteoroloji Müjdeyi Verdi! Hafta Sonuna Hava İyi!(6/10)3


Ülkenin çoğu bölgesinde devam eden yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gün içerisinde aralıklarla süreceği tahmininde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs Cumartesi günü Batı Marmara ve İstanbul'un doğusunu kapsayan bölgede yağışların kesileceğini açıkladı.



SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR



Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Doğu Anadolu'nun doğusunda 6 ila 10 derece , İç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ UYARDI



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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