METEOROLOJİ İSTANBULLULARA MÜJDEYİ VERDİ!
Meteoroloji, haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağını, Cuma günü ise havaların ısınacağını duyurdu.
Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı. Yeni haftayla birlikte Türkiye yine sağanak yağışın etkisi altında olacak. Haziran ayının ilk günü ise yağış etkisini bazı bölgelerde bitirecek.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Hafta sonu yurdun büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere yine birçok ilde sağanak yağış etkisi olacak. Akdeniz'in belli bölümü bile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini yitirecek. Meteoroloji ise sağanak yağışlara karşı uyarı yapıyor.
TÜM YURTTA SAĞANAK VAR
Bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış hissedilmeyecek. Fakat salı günü Kuzey Marmara ve Ege'nin kıyı kesimleri hariç neredeyse her ilde sağanak yağış var. Hafta başında başlayan yağışların cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
CUMA GÜNÜ HAVALAR ISINACAK
Bu yıl haziran ayının ilk günü cumaya denk geliyor. Cuma günü ise havalar kısmen düzeliyor. Batı bölgelerini terk eden yağış Karadeniz, Akdeniz'in bir kısmı ve Doğu Anadolu'da etkisini gösterecek. Cuma günü Şanlıurfa, Aydın ve Manisa'da sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da ise cuma günü hava sıcaklığı en yüksek 28 derece olarak hissedilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ab Heyeti Vize Muafiyetini Görüşmek Üzere Perşembe Günü Ankara'ya Gelecek
- Balıkesir'de Sele Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti
- Erzurum'da Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden İki Aşiret Birbirine Girdi: 2'si Polis 17 Yaralı
- 20 Dakika Taş Gibi Yağdı, 6 Kişi Hastanelik Oldu!
- Bursa'yı Sel Vurdu, İstanbul Yolu Göle Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı
- Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
Bu Haberle İlgili Yorumlar