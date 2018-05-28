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Meteoroloji İstanbullulara müjdeyi verdi!

METEOROLOJİ İSTANBULLULARA MÜJDEYİ VERDİ!

Meteoroloji, haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağını, Cuma günü ise havaların ısınacağını duyurdu.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Meteoroloji İstanbullulara Müjdeyi Verdi!(8/10)4

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı. Yeni haftayla birlikte Türkiye yine sağanak yağışın etkisi altında olacak. Haziran ayının ilk günü ise yağış etkisini bazı bölgelerde bitirecek.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu yurdun büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere yine birçok ilde sağanak yağış etkisi olacak. Akdeniz'in belli bölümü bile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini yitirecek. Meteoroloji ise sağanak yağışlara karşı uyarı yapıyor.

TÜM YURTTA SAĞANAK VAR

Bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış hissedilmeyecek. Fakat salı günü Kuzey Marmara ve Ege'nin kıyı kesimleri hariç neredeyse her ilde sağanak yağış var. Hafta başında başlayan yağışların cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ HAVALAR ISINACAK

Bu yıl haziran ayının ilk günü cumaya denk geliyor. Cuma günü ise havalar kısmen düzeliyor. Batı bölgelerini terk eden yağış Karadeniz, Akdeniz'in bir kısmı ve Doğu Anadolu'da etkisini gösterecek. Cuma günü Şanlıurfa, Aydın ve Manisa'da sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da ise cuma günü hava sıcaklığı en yüksek 28 derece olarak hissedilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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