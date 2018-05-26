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METEOROLOJİ İLÇE İLÇE SAYIP BAŞKENT'İ UYARDI: SEL YENİDEN VURABİLİR!


Meteoroloji ilçe ilçe sayıp Başkent'i uyardı: Sel yeniden vurabilir!
Tarih : 26 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Meteoroloji İlçe İlçe Sayıp Başkent'i Uyardı: Sel Yeniden Vurabilir!(5/10)1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül ilcelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurararak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE DOLU UYARISI YAPILDI

Açıklamada şöyle denildi:

Ankara radarından alınan son bilgilere göre ve yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül İlçelerinde Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağış yine başkenti vurmuş araçlar sel sularına kapılmış bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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