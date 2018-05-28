Meteoroloji, Ankara için saat 14.00 ile 20.00 arasında gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurarak vatandaşların sele karşı tedbirli olmasını istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Kaynak: haberinburada