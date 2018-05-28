METEOROLOJİ ANKARA İÇİN SAAT VERİP SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI UYARISI YAPTI
Meteoroloji, Ankara için saat 14.00 ile 20.00 arasında gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurarak vatandaşların sele karşı tedbirli olmasını istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
İzmir: Parçalı bulutlu 30
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Kaynak: haberinburada
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