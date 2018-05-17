MESUT ÖZİL'İ ELEŞTİREN ALMANLARA İNGİLİZLERDEN TOKAT!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etmesinden ötürü Almanya Futbol Federasyonunun tepkisini çeken Mesut Özil'e Arsenal'dan destek geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etmesinden ötürü Almanya Futbol Federasyonu'nun tepkisini tepkisini çeken Mesut Özil'e formasını giydiği İngiliz kulübü Arsenal'dan destek geldi.
Mesut'un Twitter'daki Ramazan paylaşımında kullandığı fotoğrafla bir mesaj yayımlayan Arsenal, "Kulüp olarak tüm İslam alemine mutlu Ramazanlar dileriz." ifadesini kullandı.
"BU GÜZEL JESTİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Arsenal'ın bu paylaşımına Türkiye Futbol Federasyonu ise resmi Twitter hesabından teşekkür etti. TFF, Arsenal kulübünü alıntılayarak "Bu güzel jestiniz için teşekkürler." mesajını paylaştı.
TFF'nin Almancada teşekkürler anlamına gelen "Danke" ifadesini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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