MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE FORMASIYLA POZ VERDİ
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, bir taraftarın ricası üzerine Fenerbahçe formasıyla birlikte poz verdi.
Son dönemde Alman Futbol Federasyonu'nun kendisine hedef alması ile gündeme gelen Mesut Özil'in bir taraftarla verdiği poz sosyal medyada ayrı bür gündem yarattı.
TARAFTARI KIRMADI
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçeli bir taraftarın isteğini geri çevirmeyerek formayla poz verdi.
Fenerbahçe'nin 12 Numara adlı taraftar hesabından atılan fotoğrafın altına dakikalar içinde birçoık yorum ve beğeni geldi.
Kaynak: haberinburada
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