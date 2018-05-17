Rus Şirket Güneş Enerjisi İle Çalışan İphone X Üretti
Mesut Özil, Fenerbahçe Formasıyla Poz Verdi
Çekyalı Tenisçi Karolina Pliskova, Hakem Kolduğunu Parçaladı
Alman Devi Schalke, Türk Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
Kayserisporlu Deniz Türüç'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın Kararını Yetiştiremedi
Beyrut'ta Dilencilik Yapan Kadının Hesabından 5,5 Milyon Dolar Çıktı!
Fransız Teknik Direktör Patrick Vieira, Nice Takımı İle Görüşüyor
Brezilya'da Kovboy Gilliard Antonio, Boğanın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Merkez Bankasının Toplam Rezervleri 241 Milyon Dolar Azaldı
1. Lig Play-Off Final Maçının Video Hakemi Belli Oldu
Ak Parti Yol Haritasını Belirledi, İlk Anketi Yaptırdı! İşte Rakamlar
Mesut Özil'i Eleştiren Almanlara İngilizlerden Tokat!
Hollandalı Aşırı Sağcı Wilders, Haddini Aştı! Peygamber Karikatür Yarışması Düzenliyor
Vatan Caddesi'nde Tuhaf Olay! Yola Yüklü Miktarda Döviz Atıp Kaçtılar
Önce Parti Düzenleyip Vedalaştı, Sonra Ölüme Gitti
Tahkim Kurulu Noktayı Koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından Men
Otomobil Şarampole Devrildi, Feci Kazada 4 Kardeşten 3'ü Can Verdi
Stadyumun Alt Katından Sesler Gelince Gece Bekçisi Odayı Kontrole İndi, Ürkütücü Manzarayı Kaydetti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa İle Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla poz verdi

MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE FORMASIYLA POZ VERDİ

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, bir taraftarın ricası üzerine Fenerbahçe formasıyla birlikte poz verdi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Mesut Özil, Fenerbahçe Formasıyla Poz Verdi(10/10)6

Son dönemde Alman Futbol Federasyonu'nun kendisine hedef alması ile gündeme gelen Mesut Özil'in bir taraftarla verdiği poz sosyal medyada ayrı bür gündem yarattı.

TARAFTARI KIRMADI

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçeli bir taraftarın isteğini geri çevirmeyerek formayla poz verdi.

Fenerbahçe'nin 12 Numara adlı taraftar hesabından atılan fotoğrafın altına dakikalar içinde birçoık yorum ve beğeni geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mesut  Özil  Fenerbahçe  Formasıyla  Poz  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER