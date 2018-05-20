MERVE'DEN HANDE'Yİ KIZDIRACAK HAREKET! BOŞANMASINA RAĞMEN VAZGEÇMEDİ
Şimdilerde kendi ruj markasını çıkaran Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın düğünde hediye ettiği bileziği kolundan çıkaramadı.
Oyuncu Merve Boluğur, Ağustos 2015'te evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017'de boşanmıştı
BİLEZİĞİN UĞRUNA İNANIYOR
Merve Boluğur eski eşinin düğünde hediye ettiği pırlanta bileziği kolundan hala çıkarmadı. Boluğur, reklam filmlerinde bile kolundan çıkarmadığı 80 bin lira değerindeki bileziğin uğur getirdiğine inanıyor.
MURAT VE HANDE'NİN HABERİ YOK
Murat Dalkılıç'ın, Aralık'tan beri aşk yaşadığı Hande Erçel'in ise bu durumdan haberi yok.
RUJ SATIŞLARINI ARTIRMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR
Boşandıktan sonra Etiler'de aylığı 5 bin liralık daire kiralayan ve ruj markası çıkaran 30 yaşındaki oyuncu, rujlarının satışlarını artırmak için her yolu deniyor. Oyuncu geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte bir koli rujunu çıkartarak satmaya çalışmıştı.
Kaynak: haberinburada
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