MERVE BOLUĞUR YENİ SEVGİLİSİ HAKAN SABANCI'NIN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KATILDI
Geçtiğimiz hafta Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, sevgilisinin ailesinin de katıldığı doğum günü partisine gitti.
Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Merve Boluğur, Sabancı ailesine girdi.Ailenin Çengelköy'deki villasında düzenlenen kutlamada hazır bulunan Boluğur, Instagram hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Oyuncunu paylaşımı ise binlerce yorum aldı.Merve Boluğur'un olay yaratan ayakkabıları
AYAK PARMAKLAR OLAY OLDU
Oyuncunun binlerce beğeni alan fotoğrafında yüksek topuklu ayakkabısından taşan parmakları oldu. Boluğur'a "Ayakların eziyet çekiyor", "Ayakkabılar küçük galiba çıkmış parmaklar" gibi yorumlar yapıldı.
Oyuncu Merve Boluğur ile Hakan Sabancı çiftinin aşkları Sabancı'nın Bodrum'a demir atan yatında samimi bir şekilde görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
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