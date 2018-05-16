MERKEZ'DEN TIRMANIŞA GEÇEN DOLARA SÖZLÜ MÜDAHALE
Son Dakika! Üst üste tarihi rekorlar kıran dolar 4,50'yi geçince Merkez Bankası'ndan dövize sözlü müdahale geldi.
Üst üste tarihi rekorlar kıran dolar 4.50 seviyesini geçince Merkez Bankası'ndan dövize sözlü müdahale geldi. Merkez Bankası'ndan "Piyasadaki sağlıksız fiyat oluşumunu yakından takip ediyoruz. Enflasyon üzerindeki etkiler dikkat alınarak gerekli adımlar atılacak" açıklaması geldi.
MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirdiği Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır." denildi.
BİR AÇIKLAMA DA BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN
Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada ise "Bankacılık sektörü riskleri doğru yönetip pozitif görünümü koruyacak güçte. Sorunlu kredi oranı düşük. Yapılandırılan kredilerde tahsilat oranı yüzde 80. Bankacılık sektörü riskleri doğru yönetip pozitif görünümü koruyabilir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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