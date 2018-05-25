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Merkezden Dolara Bir Hamle Daha! İhracat Kredilerinde Kuru Sabitledi
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Merkezden Dolara Bir Hamle Daha! İhracat Kredilerinde Kuru Sabitledi

MERKEZDEN DOLARA BİR HAMLE DAHA! İHRACAT KREDİLERİNDE KURU SABİTLEDİ

Merkez Bankası ihracat kredi ödemelerinde döviz kurunu sabitledi. 31 Temmuz'a kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinde kur 4,20 TL olarak sabitlendi. Kararın ardından dolar kuru 4,78 seviyesinden 4,70'e geriledi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Merkezden Dolara Bir Hamle Daha! İhracat Kredilerinde Kuru Sabitledi(10/10)6

Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinde kurun 4.2 lira olarak sabitlendiği belirtildi. Kararın ardından dolar kuru 4.78 seviyelerinden 4.7066'ya kadar geriledi.

DOLAR 4,20 LİRAYA, EURO 4,90 LİRAYA SABİTLENDİ

Merkez Bankası bugün de İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4.2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir" denildi.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Merkez Bankası açıklamasının ardından dolar kuru 4.78 seviyelerinden 4.7066'ya kadar geriledi. Dolar saat 09.55 itibariyle ise 4.72 TL seviyesinden el değiştirdi.

DÖVİZ SATIM TUTARINI DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

Merkez Bankası dövizdeki dalgalanmayı önlemek için önce geç likidite faiz oranlarında 3 puan artırıma gitmiş, dün de Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncellemişti. Böylece döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır da 10 milyar dolar olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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