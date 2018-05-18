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MERKEZ BANKASININ YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ BELLİ OLDU


Merkez Bankasının yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Tarih : 18 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Merkez Bankasının Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi Belli Oldu(7/10)3

Merkez Bankası 2018 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 2018 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,76 iken, bu anket döneminde yüzde 0,99 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,49 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 4,43 LİRA OLDU

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,4352 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 53,5 milyar ABD Doları'na yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 49,0 milyar ABD Doları ve 51,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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