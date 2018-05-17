MERKEZ BANKASININ TOPLAM REZERVLERİ 241 MİLYON DOLAR AZALDI
Merkez Bankasının rezervleri, 11 Mayıs ile biten haftada 241 milyon dolar azalarak 110 milyar 711 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Mayıs ile biten haftada 241 milyon dolar azaldı
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 241 MİLYON DOLAR KAYIP YAŞADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 11 Mayıs ile biten haftada 241 milyon dolar azalarak 110 milyar 711 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 550 milyon dolar azalarak 86 milyar 173 milyon dolardan 85 milyar 623 milyon dolara düştü.
ALTIN REZERVLERİNDE 30 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ YAŞANDI
Altın rezervleri ise 11 Mayıs haftasında 309 milyon dolar artarak 24 milyar 779 milyon dolardan 25 milyar 88 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 241 milyon dolar düşüşle 110 milyar 952 milyon dolardan 110 milyar 711 milyon dolara indi.
Kaynak: haberinburada
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