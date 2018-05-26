Merkez Bankası'ndan dövize ikinci müdahale geldi. Faiz artırımının ardından tekrardan yükselişe gelen döviz piyasası için Merkez Bankası döviz satım pozisyonunu artırdı. Dolar yeniden 4,78 seviyesinde işlem görürken Merkez Bankası bir hamle daha yaptı. Bu seferki hamle ihracatçılar için geldi. Döviz borcu olan ihracatçılar için kur sabitlendi. Dolar gün sonunda ise 4,72 oldu.

DOLAR BORCU OLAN İHRACATÇI İÇİN KUR 4,20'YE SABİTLENDİ

Merkez Bankası bir hamle de bugün yaptı. Banka, 25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, avro için 4,9000 ve İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanıdı. Dolar borcu olan ihracatçı için 31 Temmuz tarihine kadar kur 4,20'ye euro borcu olan için kur 4,90'a sabitlenmiş oldu.

GÜN İÇİNDE MERKEZ BANKASI'NDAN BİR MÜDAHALE DAHA GELDİ

Dolar dün akşam müdahalenin ardından inişe geçti. Ancak bu sabah tansiyonu yeniden yükselen dolar 4,77 seviyene kadar çıktı. Euro ise 5,58 seviyesinde. Merkez Bankası'nın son hamlesi sonrası ise dolar önce sert düştü. Daha sonra bir miktar yükseldi.

DOLAR GÜNÜ, HAFTAYI 4,72 İLE KAPATTI

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Kaynak: haberinburada