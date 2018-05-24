Dolar kuru gün içinde en yüksek 4.9282 TL seviyesini gördü, akşam saatlerinde ise Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı ile 4.54'lere kadar geriledi.

DOLAR GÜN İÇERİSİNDE REKOR TAZELEDİ

Türk Lirası, dolardaki küresel değer kazancı, ABD faizlerinin yüzde 3'ün de üzerine yükselmesi, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve kredi değerlendirme kuruluşlarının açıklamasıyla değer kaybederken; dolar en yüksek 4.9282 lira seviyesini gördü.

MERKEZ'İN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR 4,54'E KADAR GERİLEDİ

Dolar kurunda hafta başından itibaren görülen artış sonunda Merkez Bankası'ndan faiz artışı geldi. Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı öncesi 4,80 seviyelerine çıkan dolar kararın ardından 4,54 seviyesine kadar geriledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ise Geç Likidite Penceresi'nin 3 puan artırıldığı kaydedildi. Kararın ardından dolar kuru 4.54'e kadar düştü.

Kaynak: haberinburada