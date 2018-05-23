Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!
Ünlü Teknik Adam Ancelotti, İtalyan Devinin Başına Geçiyor
Tatlıses'in Ak Parti'den Aday Gösterilmemesinin Nedeni Belli Oldu!
Transfer Bitiyor! Beşiktaş İle Görüşmeler Başladı
6 Gündür Aranıyordu! Çağdaş'ın Cesedi Komşusunun Foseptiğinde Bulundu
Son Dakika! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Olağanüstü Toplandı!
Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç Ve Savcılara Çağrı
Brezilya Devi, Beşiktaşlı Adriano'yu Takibe Aldı
Laiklik Elden Gidiyor Söylemi İle Tanınan Süleyman Amca Miting Yaptı
Muharrem İnce 24 Haziran'da Alacağı Oy Oranını Açıkladı
İlişkiler Bıçak Sırtı! Çin'de Abd'li Diplomata 'sonic' Saldırı
Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
Brezilyalı Yıldız Neymar'dan Salah'a Büyük Övgü
Son Dakika! Chp Milletvekili Eren Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı
8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
Deli İbo 1 Yıllık İmzayı Attı
Erdoğan, Erzurum'un Uğuruna İnanıyor! 24 Haziran'da Da Startı Bu Kentten Verecek

Merkez Bankası'nın faiz artırımına Hükümet'ten ilk yorum!

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ARTIRIMINA HÜKÜMET'TEN İLK YORUM!

Merkez Bankası faiz artırımı kararına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten "Tam desteğim var" yorumu geldi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!(5/10)1

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL'deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var." dedi.

"HÜKÜMET, MALİ DİSİPLİNİ KORUMAYA VE YAPISAL REFORMLARI HIZLANDIRMAYA KARARLI"

Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamada, "Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB'nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı" diye konuştu.

"GEREKEN HER ADIMDA TAM DESTEĞİM VAR"

Şimşek, "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL'deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var. Türkiye'nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Merkez  Bankası  Nın  Faiz  Artırımına  Hükümet  Ten  İlk  Yorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER