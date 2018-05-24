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MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ SATIŞI KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM!


Merkez Bankası'nın döviz satışı kararı sonrası dolarda son durum!
Tarih : 24 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Merkez Bankası'nın Döviz Satışı Kararı Sonrası Dolarda Son Durum!(9/10)5

Merkez Bankası'nın dolardaki kurundaki dalgalanmalar sonrası yaptığı "Daha fazla döviz satılacak." açıklamasının ardından dolar 4,76 seviyesinden 4,67 seviyelerine geriledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLARA BİR HAMLE DAHA GELDİ

Merkez Bankası, 3 puanlık faiz artırım kararının ardından dövizdeki hareketliliğe yönelik yeni bir hamle daha yaptı.

Merkez Bankası, yılın kalanında döviz satım ihalelerinde tutarı artırma kararı aldı. Bu kararın ardından 4,76 seviyelerine çıkan dolar 4,67'ye kadar geriledi.

DÖVİZ SATIMI ÜST SINIRI 10 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Merkez Bankası, döviz satım tutarını 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabileğini açıkladı. 2018 yılı boyunca döviz satım tutarının üst sınırını ise 10 milyar dolar olarak belirledi.

Dolar/TL TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin kararı sonrası, 4.76'dan 4.67'ye kadar geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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