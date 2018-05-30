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Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir

MERKEZ BANKASINDAN DÖVİZ MESAJI: İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR

Merkez Bankası, olağanüstü toplanarak faizi 3 puan artırdığı toplantıya ilişkin yayınladığı özetlerde, "İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek" mesajı verdi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir(7/10)3

Merkez Bankası (TCMB), 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ve olağanüstü toplanarak geç likidite penceresi faizini 3 puan artırdığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetleri yayınladı. Özetlerde, "İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek" mesajı verdi.

RİSK SENARYOLARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantı özetlerinde şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, toplantıda yakın dönem gelişmelerini değerlendirerek 25 Nisan tarihli toplantıda ele alınan ve Enflasyon Raporu'nda yer alan risk senaryolarını gözden geçirdi.

Küresel finansal piyasalardaki dalgalanmanın yurt içi finansal koşullar üzerinde sıkılaştırıcı etkileri oldu.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra enflasyon ve cari açık gibi makro göstergelerdeki görünüm, Türkiye'nin küresel dalgalanmalara olan hassasiyetini artırdı.

Risk primindeki yükseliş ve portföy akımlarındaki azalışa bağlı olarak Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetmiş ve daha dalgalı bir seyir izlemiştir. Türk lirasındaki değer kaybetme eğilimi Mayıs ayının üçüncü haftasından itibaren ivmelenerek iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarına işaret etmiştir.

"MERKEZ ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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