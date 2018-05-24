MERKEZ BANKASINDAN DOLAR KURUNA BİR MÜDAHALE DAHA!
Merkez Bankası, faiz artırım kararının ardından dövizdeki hareketliliğe yönelik yeni bir hamle yaptı. Merkez Bankası, yılın kalanında döviz satım ihalelerinde tutarı artırma kararı aldı
DÖVİZ SATIM TUTARI 8 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK
Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi.
MERKEZ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir.
Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir."
Döviz kurundaki hızlı yükseliş üzerine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün olağanüstü toplanmış, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'tan 16.5'e yükseltmişti.
KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin kararı sonrası, 4.76'dan 4.74'ün altına geriledi
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fenomen Rapçi Ezhel Tutuklandı!
- Rusya, Türkiye İçin S-400 Konusunda Abd'ye Meydan Okudu!
- Skandal Sözleri Sonrası Ahmet Maranki Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
- İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler
- İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yüz Tanıma Teknolojisi İle Tespit Edilen 3 Suçluyu Konserde Yakaladılar
- 3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
- Saddam Hüseyin'in Özel Olarak Yaptırdığı Altın Yat Otel Oldu
- Bebek Havuzda Ters Dönüp Suya Battı, Görevli Fark Etmeyince Uzun Süre Nefessiz Kaldı
- Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar