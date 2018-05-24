Merkez Bankası, faiz artırım kararının ardından dövizdeki hareketliliğe yönelik yeni bir hamle yaptı. Merkez Bankası, yılın kalanında döviz satım ihalelerinde tutarı artırma kararı aldı

DÖVİZ SATIM TUTARI 8 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi.

MERKEZ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir.

Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir."

Döviz kurundaki hızlı yükseliş üzerine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün olağanüstü toplanmış, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'tan 16.5'e yükseltmişti.

KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin kararı sonrası, 4.76'dan 4.74'ün altına geriledi

Kaynak: haberinburada