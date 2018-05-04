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Merkez Bankası, yüksek enflasyonun sebebini açıkladı

MERKEZ BANKASI, YÜKSEK ENFLASYONUN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişte petrol fiyatları ve döviz kuru görünümüne bağlı olarak yükselen enerji ile temel mal grubu fiyatlarının etkili olduğunu belirtti.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Merkez Bankası, Yüksek Enflasyonun Sebebini Açıkladı(6/10)2

Merkez Bankası, nisan ayında enflasyondaki yükselişte petrol fiyatlarının ve döviz kurunun görünümüne bağlı olarak yükselen enerji ile temel mal grubu fiyatlarının etkili olduğunu bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayınladı.

MERKEZ BANKASININ AYLIK FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

Merkez Bankası (TCMB) tüketici fiyatlarının yüzde 1,87 arttığı ve yıllık enflasyonun 0.62 puan yükselerek yüzde 10.85 olduğu Nisan ayı tüketici fiyatları enflasyonuna ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda şunlara dikkat çekti:

* Enflasyondaki yükselişte petrol fiyatları ve döviz kuru görünümüne bağlı olarak yükselen enerji ile temel mal grubu fiyatları etkili olmuştur

* Temel mal enflasyonunda Türk lirasındaki birikimli değer kaybına paralel olarak alt gruplar genelinde artış gözlenmiştir

* Diğer taraftan, gıda enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde gerilemiştir

* Hizmet grubu yıllık enflasyonu ise yatay bir seyir izlemiştir

* Temel mal grubundaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri yükselmiştir

* Temel mal grubu yıllık enflasyonunda maliyet etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlenirken, talep koşulları maliyet şoklarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamıştır

* Üretici fiyatlarında gözlenen seyirde döviz kuru gelişmeleri ile başta petrol ve metaller olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar belirleyici olmuştur

* Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir önceki aya kıyasla artarak güçlü seyrini korumuştur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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