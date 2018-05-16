MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN AK PARTİ'YE NEDEN GİTTİĞİ BELLİ OLDU
Üst üste tarihi rekorlar kıran dolar 4.50 seviyesini geçerken, Merkez Bankası'ndan "Piyasadaki sağlıksız fiyat oluşumunu yakından takip ediyoruz. Enflasyon üzerindeki etkileri dikkate alınarak gerekli adımlar atılacak" açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile yaptığı görüşmeye katıldı.
AÇIKLAMADAN SONRA DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Açıklama öncesi 4.50 ile yeni tarihi rekor düzeylerini gören dolar, Merkez Bankası'nın açıklamasının ve Çetinkaya'nın AK Parti'ye gittiğinin duyulmasının ardından 4.41 liraya kadar çekildikten sonra 4.43 - 4.44 lira aralığına döndü.
"İRAN'LA YAPILACAK GÖRÜŞME İÇİN AK PARTİ'YE GELDİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı görüşmeye ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki İran heyeti ile toplantısına TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak. Toplantının rutin gündemi daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşması.AK Parti Genel Merkezi'nde diğer ekonomi yetkililerinin katılacağı olağanüstü bir ekonomi toplantısı yapılmayacak" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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