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Merkel'den Erdoğan'a sürpriz davet: Seçimden sonra bekliyoruz

MERKEL'DEN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ DAVET: SEÇİMDEN SONRA BEKLİYORUZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim sonrası Almanya'ya davet etti.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Merkel'den Erdoğan'a Sürpriz Davet: Seçimden Sonra Bekliyoruz(6/10)2

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimleri sonrası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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