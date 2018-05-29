MERKEL'DEN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ DAVET: SEÇİMDEN SONRA BEKLİYORUZ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim sonrası Almanya'ya davet etti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimleri sonrası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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