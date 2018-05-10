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MERKEL, İRAN KONUSUNDA ABD'Yİ KARŞISINA ALDI, 'VAZGEÇMEYECEĞİZ' DEDİ


Merkel, İran konusunda ABD'yi karşısına aldı, 'Vazgeçmeyeceğiz' dedi
Tarih : 10 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : Merkel, İran Konusunda Abd'yi Karşısına Aldı, 'vazgeçmeyeceğiz' Dedi(5/10)1

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri yerine getirdiği sürece Almanya, Fransa ve İngiltere'nin anlaşmadan vazgeçemeyeceklerini söylediğini belirtti.

MERKEL, İRAN NÜKLEER TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRİRSE ANLAŞMADAN VAZGEÇMEYECEKLERİNİ VURGULADI

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel'in, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü aktardı. Merkel ve Ruhani'nin, ABD'nin çekilme kararı aldığı İran ile nükleer anlaşmayı görüştüklerine işaret eden Seibert, "Şansölye Merkel, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri yerine getirdiği sürece Almanya'nın yanı sıra Fransa ve İngiltere'nin anlaşmadan vazgeçemeyeceklerini teyit etti." ifadesini kullandı.

BALİSTİK FÜZE PROGRAMI VE BÖLGEDE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

Seibert, Başbakan Merkel'in, İran'ın balistik füze programı ve yürüttüğü bölgesel faaliyetler konularında, İran ile ilgili ülkelerin yer aldığı geniş bir formatta görüşmelerin yapılmasından yana olduğunu belirtti.

İRAN'IN BÖLGEDEKİ GERİLİMİ AZALTMAYA KATKI SAĞLAMASINI İSTEDİ

Hükümet Sözcüsü, İsrail'e roket saldırısı düzenlediği gerekçesiyle İran'ı kınayan Merkel'in, bu ülkeden bölgedeki gerilimi azaltmaya katkı sağlamasını istediğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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