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Merkel, hükümet kriziyle karşı karşıya! İçişleri bakanı istifa etti

MERKEL, HÜKÜMET KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA! İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa Birliği zirvesinde alınan, Başbakan Angela Merkel'in desteklediği sığınmacı krizine ilişkin kararlara itiraz ederek istifa etti.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 01:30
Puan Ver : Merkel, Hükümet Kriziyle Karşı Karşıya! İçişleri Bakanı İstifa Etti(5/10)1

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa Birliği zirvesinde alınan, Başbakan Angela Merkel'in desteklediği sığınmacı krizine ilişkin kararlara itiraz ederek istifa etti. Merkel bir hükümet kriziyle karşı karşıya.

MERKEL'İN DESTEKLEDİĞİ SIĞINMACI KRİZİNE İLİŞKİN KARARLAR TEPKİ

Horst Seehofer, Almanya İçişleri Bakanlığı ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) liderliği görevlerinden istifa etti. Seehofer, Başbakan Angela Merkel'in Avrupa Birliği zirvesinde desteklediği sığınmacı krizine ilişkin kararların kendisinin savunduğu ulusal önlemlerle "aynı etki"ye sahip olmadığını söyledi.

MERKEL'E AÇIKÇA CEPHE ALDI

Deutsche Welle'nin CSU kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre parti lideri ve göçmenler konusunda katı tutumuyla bilinen Seehofer Merkel ile yaptığı görüşmenin anlaşmazlığın çözümünde hiçbir etki yaratmadığını ifade etti. ​Seehofer, CSU yönetiminin Münih'te yaptığı toplantıda AB zirvesinde alınan kararların partisinin taleplerini karşılamadığına işaret ederek bu tutumuyla Merkel'e açık şekilde cephe aldı. Toplantıya katılanların aktardığına göre, Seehofer AB kararlarının mülteci geri gönderilme sürecinde ve sınır kontrollerinin iyileştirilmesinde "etkin" olamayacağını dile getirdi.

"KARAR VERDİĞİMİZ HER ŞEY ULUSAL ÖNLEMLERLE AYNI ETKİYE SAHİP"

Seehofer'in ifadesi, Merkel'in kamu televizyonu ZDF ile yaptığı bir röportajdaki sözleriyle çelişti: Karar verdiğimiz her şey ulusal önlemlerle aynı etkiye sahip. Bu benim kişisel kanaatim. Tabii ki CSU bunu kendi açısından değerlendirmek ve karar vermek zorunda

SEEHOFER NE İSTİYOR?

Seehofer, bir AB ülkesinde kaydedilen veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor. Seehofer'in Merkel'in mültecilere yönelik sunduğu öneriyi de reddettiği belirtildi.

AB ZİRVESİ SONRASI MERKEL NE YAPTI?

Mülteci sorununa Avrupa çapında çözümü savunan Merkel ise AB ülkelerinde kayıtlı olan, ancak Almanya'ya gelen mültecilerin yeni kurulacak merkezlerde tutulması önerisini getirmişti. Mültecilerin Almanya'ya gelmesinin ardından haklarında yerleştirme veya geri gönderme kararının verileceği bu merkezlerde kayıtlı olan sığınmacıların işlemlerinin hızlandırılması öngörülüyor.

Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) yönetimi ile yaptığı toplantıda mülteci sorununa ulusal düzeyde alınacak tedbirlerin AB ülkeleri ile yaptığı müzakerelerde durumunu zayıflatacağı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı. Merkel'in, Almanya'nın tek taraflı tedbirleri uygulamaya başlaması halinde, bu görüşmeleri devam ettirmenin zor olacağını söylediği belirtildi. Merkel, Cumartesi günü koalisyon ortaklarına gönderdiği mektupta bir AB ülkesinde kayıtlı bulunan sığınmacıların bu ülkeye geri gönderilmesinin hızlandırılması için 14 ülke ile anlaşmayı garantilediğini bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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