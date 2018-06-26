MERKEL, ERDOĞAN'I ''SAYIN BAŞKAN'' DİYEREK TEBRİK ETTİ
Almanya Başbakanı Merkel, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesajla tebrik etti. Merkel mesajında ilk kez ''Başkan Erdoğan'' ifadesini kullandı.
Almanya Başbakanı Merkel, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesajla tebrik etti. Merkel mesajında ilk kez "Başkan Erdoğan" ifadesini kullandı.
MERKEL'DEN TEBRİK MESAJI
Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, "Sayın Başkan, yeniden seçilmenizden dolayı kalpten tebriklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Uzun yıllara dayanan dostluğun Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağladığını belirten Merkel, iki ülke toplumu ve ülkeler arasındaki yoğun değişimin çok çeşitli olan ikili ilişkilere damgasını vurduğunu kaydetti.
CUMHURBAŞKANI STEINMEIER TELEFONLA ARADI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi.
Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kahramanmaraş'ta Yurt Dışı Oylarıyla İyi Parti Vekilliği Chp'ye Geçti
- Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a Tebrik Telefonu
- İstanbullular Dikkat! Fırtına Ve Ceviz Büyüklüğünde Dolu Geliyor
- Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu
- Bbc, İbrahim Kalın'ın Terör Örgütü Pkk İle İlgili Sözlerine Sansür Uyguladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Cenk Tosun, Aboubakar Transferini Instagram'dan Duyurdu
- Dünya Kupasında İspanya, Fas İle 2-2 Berabere Ve B Grubunu Lider Tamamladı
- Beşiktaş, Porto İle Anlaştı! Aboubakar Geri Dönüyor
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa'nın Anlaşmayı İptali Söz Konusu Değil
- Dünya Kupası B Grubunda Maçlar Başladı! Canlı Anlatım
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar