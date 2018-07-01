Merkel, Almanya'daki Sığınmacıları Göndermek İçin 14 Ülkeyle Anlaştı
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MERKEL, ALMANYA'DAKİ SIĞINMACILARI GÖNDERMEK İÇİN 14 ÜLKEYLE ANLAŞTI


Merkel, Almanya'daki Sığınmacıları Göndermek İçin 14 Ülkeyle Anlaştı
Tarih : 01 Temmuz 2018, 01:20
Puan Ver : Merkel, Almanya'daki Sığınmacıları Göndermek İçin 14 Ülkeyle Anlaştı(9/10)5

AB liderler zirvesinde sığınmacı sorunuyla ilgili mutabakata varılmasının ardından, Merkel'in Almanya'yadaki sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmayı garantilediği öğrenildi.

MERKEL, KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN AB'DE BELLİ BİR UZLAŞI SAĞLADI

Deutcshe Welle Türkçe'nin haberine göre CSU'nun sığınmacıların geri çevrilmemesi halinde koalisyon hükümetini çöketmekle tehdit ettiği Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu krizi çözmeye yönelik Avrupa Birliği'nde (AB) belli bir uzlaşı sağladı.

Haberde, CDU lideri Merkel'in, koalisyon ortakları SPD ile CSU'ya gönderdiği mektuplarda, Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmanın garantilediği belirtildi.

MACARİSTAN HÜKÜMETİ, MERKEL İLE ANLAŞTIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Merkel'in sığınmacı politikasını eleştirenlerin başını çeken Macaristan, Polonya ve Çekya'nın da anlaşmayı kabul ettiği kaydedildi.

Ancak Macaristan hükümeti sözcüsü, Almanya ile anlaşıldğı iddialarını reddetti.

Mektupta adı geçen diğer ülkeler ise Belçika, Fransa, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç.

BUGÜNE DEK YÜZDE 15'İ GÖNDERİLEBİLDİ

Şu anda Almanya'ya girmeyi başarmış sığınmacılardan sadece yüzde 15'i ilk kaydedildikleri ülkeye gönderilmiş durumda. Merkel'in mektubunda bahsedilen anlaşmayla bu rakamın hızla artması bekleniyor.

ALMANYA, YUNANİSTAN VE İSPANYA İLE ANLAŞMA İMZALADI

Almanya'da sığınmacıların toplandığı kabul merkezlerinden en büyükleri, bu kişilerin durumları incelenirken tutulacağı yer olacak.

Almanya halihazırda Yunanistan ve İspanya ile geri kabul anlaşmaları imzalamış durumda.

CSU, ALMANYA'NIN GÜNEY SIRINIRI KAPATMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sığınmacı politikaları konusunda ağır şekilde eleştirdiği Merkel'i onun rızası olmadan Almanya'nın güney sınırını kapatmakla tehdit etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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