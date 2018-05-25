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Mercedes 600 Bin Aracı Geri Çağıracak
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mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

MERCEDES 600 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRACAK

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in ürettiği araçlarda ortaya çıkan emisyon manipülasyon skandalı şimdi de Mercedes'e sıçradı. Şirket emisyon değerleri gerçeği yansıtmayan 600 bin aracı geri çağıracak.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Mercedes 600 Bin Aracı Geri Çağıracak(5/10)3


Alman otomobil üreticisi Volkwagen'in (VW) ürettiği araçlarda ortaya çıkan emisyon manipülasyon skandalı şimdi de Mercedes'e sıçradı. Mercedes, C ve GLD serilerinde emisyon değerleri gerçeği yansıtmadığı için 600 bin civarında aracı geri çağıracak.



MANİPÜLASYON ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR



Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA), yapılan araştırmada Mercedes'in C ve GLD serilerinde somut şüpheler olduğunu, egzoz sisteminde emisyon manipülasyonu olduğunu ve araştırmaların devam ettiğini duyurdu.



VOLKSWAGEN SKANDALINDAN SONRA İKİNCİ BÜYÜK SKANDAL



Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Federal Motorlu Taşımacılık otoritesine Mercedes'te derhal başka şüphelenilen vakaların soruşturması için talimat vererek, araçların geri çağrılmasını istedi. Bakan Scheuer, olay üzerine Daimler CEO'su Dieter Zetsche'yi Berlin'de çağırarak durum hakkında görüşeceğini açıkladı.



Alman medyası, Mercedes'te ortaya çıkan emisyon spekülasyonunu VW'den sonra ortaya çıkan ikinci büyük skandal olarak nitelendiriyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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