MERCEDES 600 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRACAK
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in ürettiği araçlarda ortaya çıkan emisyon manipülasyon skandalı şimdi de Mercedes'e sıçradı. Şirket emisyon değerleri gerçeği yansıtmayan 600 bin aracı geri çağıracak.
Alman otomobil üreticisi Volkwagen'in (VW) ürettiği araçlarda ortaya çıkan emisyon manipülasyon skandalı şimdi de Mercedes'e sıçradı. Mercedes, C ve GLD serilerinde emisyon değerleri gerçeği yansıtmadığı için 600 bin civarında aracı geri çağıracak.
MANİPÜLASYON ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR
Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA), yapılan araştırmada Mercedes'in C ve GLD serilerinde somut şüpheler olduğunu, egzoz sisteminde emisyon manipülasyonu olduğunu ve araştırmaların devam ettiğini duyurdu.
VOLKSWAGEN SKANDALINDAN SONRA İKİNCİ BÜYÜK SKANDAL
Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Federal Motorlu Taşımacılık otoritesine Mercedes'te derhal başka şüphelenilen vakaların soruşturması için talimat vererek, araçların geri çağrılmasını istedi. Bakan Scheuer, olay üzerine Daimler CEO'su Dieter Zetsche'yi Berlin'de çağırarak durum hakkında görüşeceğini açıkladı.
Alman medyası, Mercedes'te ortaya çıkan emisyon spekülasyonunu VW'den sonra ortaya çıkan ikinci büyük skandal olarak nitelendiriyor.
Kaynak: haberinburada
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