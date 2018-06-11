MERAL AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN GENÇ, PARTİLİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve şehit yakını olduğunu iddia ederek, terör sorundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darp edildi.
Programı kapsamında Elbistan ilçesine giden Akşener, MalatyaCaddesi'nde kendisini karşılayan partililere hitaben partisinin seçim bürosu önünde konuşma yaptı.
"KEŞKE SARAYDAN ÖNCE TERÖR SORUNUNU NASIL ÇÖZECEĞİNİZİ ANLATSAYDINIZ"
Miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), Akşener'e seslenerek, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydın" dedi.
"HABUR REZALETİNİ BEN YAPMADIM"
Bunun üzerine Akşener'in, "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm. Bunun için nelere uğradım. Ohoo çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım" karşılığını verdiği Ünsal, miting alanındaki partililer tarafından bulunduğu yerden indirilerek darbedildi.
YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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