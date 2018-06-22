Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, cumhurbaşkanı Meral Akşener'e, kendisi ile ilgili iddiaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Anadolu Ajansı üzerinden yönelttiği iddialar üzerine 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, şunları yazdı:

"Millette aradığı karşılığı bulamayanların, bir kez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz. Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz.

'ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAĞIM'

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım."

Kaynak: haberinburada