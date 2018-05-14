Yıldırım, İsrail'e Ateş Püskürdü: Alçak Bir Katliam!
İnce'den Çok Tartışılacak Gazze Çıkışı! Gitmek İçin Şart Koştu
Psg'nin Yeni Teknik Direktörü Resmen Belli Oldu
Filistin Lideri Abbas İsrail Ve Abd'ye Meydan Okudu: Gösterilerimiz Devam Edecek
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in Attığı Gollerle Turladı
Fenerbahçe Deplasmanda Karabükspor İle Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Selfie Çubuğu İle Üst Komşusunu Gözetlerken Suçüstü Yakalandı
Mhp, Af Kanununun Çıkarılması İçin Israrını Sürdürüyor
Meral Akşener, Vaatlerini Anlatırken Partililer Uyudu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yıldırım Demirören'i Ziyaret Etti
İstanbul'da Kudüs Protestoları Başlıyor! İşte Trafiğe Kapatılacak Yollar
Beşiktaşlı Dusco Tosic'e Çin'den Teklif Geldi
Hsbc, Bitcoin Teknolojisini Kullanarak İlk Ticari İşlemini Gerçekleştirdi
Ibm, Çalışanlarının İş Yerlerine Taşınabilir Bellek Getirmesini Yasakladı
İsrail Saldırıları Dur Durak Bilmiyor! Savaş Uçakları Gazze'yi Vurdu
İngiliz Taraftarlar, Salah'ı İlk Kez Yuhaladı
Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail İçin Harika Bir Gün
Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı
Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Dilekçe Hazır, Mahkemeye Sunulacak
Türkiye - İran Maçının Oynanacağı Stat Belli Oldu

Meral Akşener, Vaatlerini Anlatırken Partililer Uyudu

MERAL AKŞENER, VAATLERİNİ ANLATIRKEN PARTİLİLER UYUDU

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ankara'da partililerle bir araya geldi. Akşener, vaatlerini anlatırken partilelerin uyuması objektiflere yansıdı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Meral Akşener, Vaatlerini Anlatırken Partililer Uyudu(6/10)2

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Ankara'da yaptığı konuşma sırasında bazı partililer objektiflere uyurken yakalandı.

VAATLERİNİ ANLATIP YOL HARİTASINI ÇİZDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını bugün Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla başlattı. Akşener, vaatlerini anlatarak yol haritasını açıkladı.

SALONDAKİLERİN UYUMASI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Akşener'in konuşması 1 saati aştı. Akşener'in köprüler ücretsiz olacak, YÖK kapatılacak, askeri liseler yeniden açılacak, üniversiteler bölünmeyecek şeklindeki vaatlerini anlattığı sırada partililerin salonda uyuması objektiflere yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meral  Akşener  Vaatlerini  Anlatırken  Partililer  Uyudu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER