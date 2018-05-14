İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ankara'da partililerle bir araya geldi. Akşener, vaatlerini anlatırken partilelerin uyuması objektiflere yansıdı.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Ankara'da yaptığı konuşma sırasında bazı partililer objektiflere uyurken yakalandı.

VAATLERİNİ ANLATIP YOL HARİTASINI ÇİZDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını bugün Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla başlattı. Akşener, vaatlerini anlatarak yol haritasını açıkladı.

SALONDAKİLERİN UYUMASI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Akşener'in konuşması 1 saati aştı. Akşener'in köprüler ücretsiz olacak, YÖK kapatılacak, askeri liseler yeniden açılacak, üniversiteler bölünmeyecek şeklindeki vaatlerini anlattığı sırada partililerin salonda uyuması objektiflere yansıdı.

Kaynak: haberinburada