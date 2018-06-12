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Meral Akşener Trt'de Propaganda Yapmama Kararı Aldı
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Meral Akşener TRT'de propaganda yapmama kararı aldı

MERAL AKŞENER TRT'DE PROPAGANDA YAPMAMA KARARI ALDI

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, TRT'de propaganda konuşması yapmama kararı aldı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Meral Akşener Trt'de Propaganda Yapmama Kararı Aldı(7/10)3

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in TRT'de propaganda konuşması yapmayacağı duyuruldu.

YSK, MERAL AKŞENER YERİNE BAŞKA BİRİNİN KONUŞMA YAPMASI TALEBİNDE BULUNDU

İyi Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran İyi Parti yetkililerince, Meral Akşener yerine partiden başka birinin konuşma yapması talebinde bulunulduğu belirtildi.

"AKŞENER, TRT'DE KONUŞMAMA KARARI ALDI"

Bu talebin reddedildiği kaydedilen açıklamada, "İyi Parti Cumhurbaşkanı adayına ayrılan sürenin kullanımına yapılan bu müdahale üzerine, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmama kararı aldı" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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