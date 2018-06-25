MERAL AKŞENER, GENEL İDARE KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN SEÇİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK
İYİ Parti, sosyal medya üzerinden, Meral Akşener'in Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyurdu.
İYİ Parti sosyal medya üzerinden, Meral Akşener'in yarın gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyurdu.
İYİ PARTİ, MECLİS'E 44 VEKİL KOYMAYI BAŞARDI
Meclis'e 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti'de Meral Akşener'in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.
PARTİSİNİN GENEL İDARE KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İnce, Basın Açıklamasına Katılan Trt Ekibini Salondan Attı
- Antalya'da İlk Konserini Veren Rito Ora, Performansıyla Göz Kamaştırdı
- 'ince Bana Mesaj Attı' Diyen Küçükkaya'yı Yerin Dibine Soktu
- İngiliz Gazetesi Sonucu Kabullenemedi, Nazi Almanyası Göndermesi Yaptı
- En Büyük Hüsranı O Yaşadı, Topladığı İmza Kadar Oy Alamadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar