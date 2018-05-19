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Meral Akşener, 19 Mayıs'ta Gençlerle Anıtkabir'e Gitti

MERAL AKŞENER, 19 MAYIS'TA GENÇLERLE ANITKABİR'E GİTTİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhubaşkanı adayı Meral Akşener 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle birlikte Anıtkabir'e gitti.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Meral Akşener, 19 Mayıs'ta Gençlerle Anıtkabir'e Gitti(9/10)5

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhubaşkanı adayı Meral Akşener, gençlerle birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e giderek dua etti.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Anıtkabir'e gitti. Burada İYİ Partili gençlerle buluşan Akşener, mozolede dua edip, saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekinen Akşener, kendi telefonuyla da özçekim yaptıktan sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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