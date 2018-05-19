MERAKLA BEKLENEN MANİFESTO ÖNCESİ HALAY BAŞI OLDU
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarma yaptı. İnce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurutuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı.
HALAY BAŞI OLDU
Açıklaması öncesi 19 Mayıs kutlamalarına katılan Muharrem İnce, eline beyaz mendil alarak ara halay başı oldu.
"ONARIM POLİTİKAMIZ 5 ANA SÜTUNA DAYALI OLACAK"
Manifestosunda asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını vurgulayan İnce, "Memleketin yaralarını sarmak hedefiyle Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız 5 ana sütuna dayalı olacaktır. Bunlar hukukun sütunu demokrasi sütunu, ekonomi sütunu dış politika sütunu ve eğitim sütunudur" dedi.
Kaynak: haberinburada
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