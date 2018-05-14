MENEMEN BELEDİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA KAVGA ÇIKTI
Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasısında oynanan play-off maçından önce kavga çıktı. Taraftarın da karıştığı kavga nedeniyle saha savaş alanına döndü.
Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasında oynanan TFF 2'nci Lig Play-off çeyrek final maçı öncesi büyük olaylar yaşandı.
İki takım oyuncuları ısınma hareketleri esnasında birbirlerine girdi. Keçiörengücü'nden Yakup ve Menemen Belediyespor'dan Murat'ın tartışmasıyla başlayan olaylar kavgaya döndü.
TARAFTAR DA KAVGAYA DAHİL OLDU
İki takım futbolcuları yumruk ve tekmelerle birbirlerine girerken, taraftarlar da tribünden inerek kavgaya dahil oldu, saha içi savaş alanına döndü.
Çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla olaylara müdahale etti. Ardından Keçiörengüçlü futbolcular kendilerine saldıran taraftarları sopalarla uzaklaştırmaya çalıştı.
BİR TARAFTARIN KOLU KIRILDI
Emniyetin yoğun uğraşları sonucu kavga sona ererken, bir taraftarın ise kolunun kırıldığı öğrenildi. Kavga esnasında sahaya yabancı madde yağdı.
Kaynak: haberinburada
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