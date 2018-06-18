MENBİÇ'İN ÇOCUKLARI MEHMETÇİK'İ EL SALLAYARAK KARŞILADI
Türk Silahlı Kuvvetleri Menbiç'te devriye görevine başlarken Mehmetçik'i bölgede çocuklar el sallayarak karşıladı. Çocuklar Mehmetçik ile bol bol fotoğraf da çektirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Menbiç'te devriye görevine başlarken Mehmetçik'i bölgede çocuklar el sallayarak karşıladı. Çocuklar Mehmetçik ile bol bol fotoğraf da çektirdi.
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Ankara ile Washington arasında yapılan anlaşmadan sonra, Türk ordusu Menbiç kırsalına giriş yaptı. Sacur nehri hattında konuşlanan Türk askerleri, bölgede devriyeye başladı.
Yerel kaynakların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçların bölgede devriye gezdiği görülüyor. Bir fotoğrafta ise çocuklar askerlere el sallarken görülüyor.
Yerel kaynakların paylaştığı bir diğer fotoğrafta ise çocuklar Mehmetçik ile fotoğraf çektiriyor.
Devriye gezilen noktanın karşısında, ABD üssünün bulunduğu Dadat bulunuyor. TSK'nın ortak devriyesinin üç saat sürdüğü aktarılıyor.
Mehmetçik devriye görevini zırhlı araçlarla yürütüyor. Zaman zaman ise askerlerin yürüyerek yol kontrolü yaptığı görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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