Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi ve Menbiç için yol haritasını birlikte onaylamaları sonrası Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar;

"MÜNBİÇ'TE GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD ASKERLERİ SAĞLAYACAK"

Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Amacı Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesidir. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Ortak çalışma konusunda ortak bir irade ortaya koyduk. Güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak.

"ABD İLİŞKİLERİNDE TOPU TACA ATMANIN BİTMESİ LAZIM"

Tüm delilleri gözden geçireceğiz. Artık Amerika ile ilişkilerde topu, tacı atma konusunun bitmesi lazım. Bu toplantının esas amacı da Suriye'de yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını onaylamaktı. Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı güvenlik ve istikrarı kalıcı şekilde sağlamaktır.

"PYD'NİN MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLMESİ OBAMA'NIN BİZE VERDİĞİ BİR SÖZDÜ"

YPG'nin, PYD'nin Münbiç'ten çekilmesi ABD'nin bize Obama tarafından verilen bir sözdü. Bu söz tutulmamıştı. Bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Yol haritasının onaylanması bu Amerika'nın bize verdiği sözü tutması anlamına geliyor. Yerel yapının oluşmasına işbirliği yapacağız.

"GÜVENLİK SORUNUNUN NEDENİ ABD'NİN SÖZÜNÜ TUTMAMASIYDI"

Artık yol haritası onaylandığına göre, bu uzun ve titiz olmuştur. Artık bunun ilgili birimler tarafından bir an önce planlanıp sahada da uygulamaya konulmasıdır. Diğer bölgesel konuları da bugün değerlendirme fırsatını bulduk. Artık somut adımların atılması önemli. ABD ile ilişkilerimizi bozan unsurlardan bir tanesinden kurtulmuş olacağız. Bir güven sorunu vardı bu ABD'nin sözünü tutmamasındandı.

"PKK/YPG VE FETÖ BİZİM TARAFIMIZDAN ÖNEMLİ İKİ SORUN"

Bizim tarafımızdan PKK/YPG ve FETÖ iki önemli sorun ve bu konularda müttefikimizin bizim yanımızda durmasını umut ediyoruz.

Kaynak: haberinburada