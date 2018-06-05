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Memura Çifte Zam Müjdesi! İşte Maaş Artış Oranları
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Memura çifte zam müjdesi! İşte maaş artış oranları

MEMURA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ! İŞTE MAAŞ ARTIŞ ORANLARI

Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi memurlara önümüzdeki ay enflasyon zammı hakkı getirecek. Memurlara gelecek ay yüzde 2,39 enflasyon zammı ve yüzde 3,5 toplu sözleşme zammı verilecek.

Tarih : 05 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Memura Çifte Zam Müjdesi! İşte Maaş Artış Oranları(9/10)5

Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi memurlara önümüzdeki ay enflasyon zammı hakkı getirecek. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memurlar önümüzdeki ay yüzde 2.39 enflasyon zammı alacak. Önümüzdeki ay yüzde 3.5 oranında da toplu sözleşme zammı var. Yani toplam zam en az yüzde 5,89. Buna rakamlara göre önümüzde ki ay en düşük memur maaşı 3.302 TL olurken, en yüksek memur maaşı da 11.678 TL olacak.

GÖZLER HAZİRAN RAKAMLARINA ÇEVRİLDİ

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3.5 zam alacak devlet memuru ve emeklilerin gözü, yılın 5 ayındaki enflasyonun ardından, enflasyon farkı için haziran rakamlarına çevrildi.

İlk 5 ayda yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2.39'luk enflasyon farkını ortaya çıkardı. Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2.39'luk fark maaşlara yansıtılacak.

MEVCUT MEMUR MAAŞLARI

Müsteşar (Derece: 1/4): 11.029 TL

Genel Müdür (Derece: 1/4): 9.674 TL

Şube Müdürü (Üniversite mezunu): 5.081 TL

Memur (Üniversite mezunu): 3.119 TL

Öğretmen: 3.909 TL

Kaymakam: 8.884 TL

Başkomiser: 5.077 TL

Polis memuru: 4.440 TL

Uzman Doktor: 5.924 TL

Hemşire (Üniversite mezunu): 3.796 TL

Mühendis: 5.187 TL

Teknisyen (Üniversite mezunu): 3.248 TL

Profesör: 8.366 TL

Araştırma Görevlisi: 4.922 TL

Vaiz: 4.065 TL

Avukat: 4.951 TL

En düşük emekli memur maaşı ise 1.910 TL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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