Brezilyalı Taraftarların Cinsiyetçi Tuzağına Düşen Rus Kadınlar, Aşırı Sağcıların Yeni Hedefi Oldu
Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor
İstismarcılara İdam Mı Hadım Mı? Dev Anketimize Siz De Katılın!
İbb'nin İtfaiye Eri Sınavları 2 Temmuz'da Başlayacak
İşsizliğin En Az Olduğu Bölge Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oy Kullanmaya Yalın Ayak Giden Çifti Aradı, Külliye'ye Davet Etti
Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nın Yerine Roussillon'u Gündeme Aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katıldığı Nikahta Meşale Yaktı
Leyla İçin Batman'dan Gelen Avcı Ekibi Dürbünlerle Kargaları Gözlüyor
İhracat, Haziran'da Yüzde 5 Artarak 12,6 Milyar Dolar Oldu
Adil Öksüz'ü Arayan Ekip 320 Boş Operasyon Düzenlemiş
Memur Ve Emekliye Son 10 Yılın En Yüksek Zammı Yapılacak
Volkan Demirel'den Dünya Kupasında Tur Atlayan Muslera'ya Tebrik
Alman Basını Şaşırdı: Dünya Kupasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziyareti Yüzünden Elendik
Diyanet'ten Ailelere Minik Eylül Mesajı: Seferber Olun
Hadise Konserine Giderken Kaza Yapan İki Genç Öldü
Polis, Magandalara Karşı Görevli Gittiği Düğünde Dayanamayıp Çifte Telli Oynadı
Tapu Beklerken Evlerinden Oldular
Gazi Koşusunun 92.'si Bugün Koşulacak
Şanlıurfa'da Araçta Unutulan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

MEMUR VE EMEKLİYE SON 10 YILIN EN YÜKSEK ZAMMI YAPILACAK


Memur ve Emekliye Son 10 Yılın En Yüksek Zammı Yapılacak
Tarih : 01 Temmuz 2018, 11:40
Puan Ver : Memur Ve Emekliye Son 10 Yılın En Yüksek Zammı Yapılacak(9/10)5

Merkez Bankasının beklenti anketindeki tahminlere göre; yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 7,27'ye yükselecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7,27, memur emeklilerinin ise yüzde 6,77 olacak. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 3,5 oranındaki genel maaş artışına eklenecek olan enflasyon farkı oranının 3 Temmuz'da belli olmasıyla netlik kazanacak.

2014'TE ARTIŞ OLMADI

Posta'nın haberine göre; Ancak mevcut verilere göre; bu yıl Temmuz'da yapılacak maaş artış oranının son 10 yılın aynı döneminde yapılan maaş artış oranlarının en yükseği olması ihtimali var. Son 10 yılın Temmuz maaş artış oranlarına bakıldığında, 2014 dışında her yıl maaş artışı yapıldığını ve maaş artış oranının en yüksek yüzde 6.92 ile 2017'de gerçekleştiği görülüyor.

ŞİMDİDEN FARK CEPTE

2018 yılının ilk beş aylık döneminde enflasyon artış oranı yüzde 6.39 oldu. Bu oran, son 10 yılın aynı döneminde gerçekleşen en yüksek seviye. Yani bu yıl Haziran'da enflasyon yerinde saysa bile kamu görevlilerinin ücretlerine Temmuz'da enflasyon farkı artışı yapılacak. Bu da şu anki verilere göre yüzde 2.39 fark demek. 6 aylık enflasyon yüzde 7'yi aşarsa fark da artacak.

HAZİRAN RAKAMI EKLENECEK

Maaş katsayılarına 1 Temmuz'dan geçerli olarak yüzde 2.39 enflasyon farkı artışı yapılması durumunda, genel maaş zammıyla birlikte maaş artışı oranı yüzde 5.89 olacak. Bunun yanında, Haziran ayında enflasyon artarsa ve bu enflasyon artış oranının da dahil edilmesiyle, maaş artışının yaklaşık yüzde 7 oranında olması ihtimaller dahilinde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Memur  Ve  Emekliye  Son  10  Yılın  En  Yüksek  Zammı  Yapılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER