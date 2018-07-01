MEMUR VE EMEKLİYE SON 10 YILIN EN YÜKSEK ZAMMI YAPILACAK
Merkez Bankasının beklenti anketindeki tahminlere göre; yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 7,27'ye yükselecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7,27, memur emeklilerinin ise yüzde 6,77 olacak. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 3,5 oranındaki genel maaş artışına eklenecek olan enflasyon farkı oranının 3 Temmuz'da belli olmasıyla netlik kazanacak.
2014'TE ARTIŞ OLMADI
Posta'nın haberine göre; Ancak mevcut verilere göre; bu yıl Temmuz'da yapılacak maaş artış oranının son 10 yılın aynı döneminde yapılan maaş artış oranlarının en yükseği olması ihtimali var. Son 10 yılın Temmuz maaş artış oranlarına bakıldığında, 2014 dışında her yıl maaş artışı yapıldığını ve maaş artış oranının en yüksek yüzde 6.92 ile 2017'de gerçekleştiği görülüyor.
ŞİMDİDEN FARK CEPTE
2018 yılının ilk beş aylık döneminde enflasyon artış oranı yüzde 6.39 oldu. Bu oran, son 10 yılın aynı döneminde gerçekleşen en yüksek seviye. Yani bu yıl Haziran'da enflasyon yerinde saysa bile kamu görevlilerinin ücretlerine Temmuz'da enflasyon farkı artışı yapılacak. Bu da şu anki verilere göre yüzde 2.39 fark demek. 6 aylık enflasyon yüzde 7'yi aşarsa fark da artacak.
HAZİRAN RAKAMI EKLENECEK
Maaş katsayılarına 1 Temmuz'dan geçerli olarak yüzde 2.39 enflasyon farkı artışı yapılması durumunda, genel maaş zammıyla birlikte maaş artışı oranı yüzde 5.89 olacak. Bunun yanında, Haziran ayında enflasyon artarsa ve bu enflasyon artış oranının da dahil edilmesiyle, maaş artışının yaklaşık yüzde 7 oranında olması ihtimaller dahilinde.
Kaynak: haberinburada
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