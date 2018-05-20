Kamu, Haziran ayına kadar 15 bin personel alacak. Üniversitelerin de eklenmesiyle bu rakam 20 bini bulacak. Kamuda en yüksek alımı yapacakların başında ise Milli Eğitim Bakanlığı geliyor.Bakanlık ek ders ücreti karşılığında ( uzman ve usta öğrenciler dahil) 5 bin sözleşmeli öğretmen alacak.

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR

Öğretmen adaylarında aranan şartlar ise 2017-2018 yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmaki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan(SGK) emekli aylığı almıyor olmak,resmi eğitim kurumlarında çalışarak,en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması,devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten çıkarılmamış olmak.

İKİNCİ SIRADA PTT YER ALIYOR

Elaman alımında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra ikinci sırayı ise PTT'alıyor.

PTT farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre 5 bin idarihizmet sözleşmeli personel alımı yapacak. Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olması gerekiyor.

HANGİ KURUM KAÇ KİŞİ ALACAK

Milli Eğiyim Bakanlığı 5.000

PTT 5.000

Yüksek öğrenim Kredi veyurtlar kurumu 1205

Makina ve Kimya endüstrisi 240

Diyane İşler Başkanlığı 75

Belediyeler 15

TÜBİTAK 38

Spor Toto Teşkilatı 36

Dış İşler Bakanlığı 23

milli savunma bakanlığı 25

Eti Maden işletmeleri 5

Kaynak: haberinburada